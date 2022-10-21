《經濟通通訊社２１日專訊》據媒體報道，字節跳動旗下抖音繼續拓展本地生活業務，在成

都新建基地，開展外賣業務和團購配送業務。

報道指，抖音的團購配送業務主要探索抖音團購到家方向，目前由商家自配送，接下來將接

入有實力的外賣配送供應商、平台型外賣供應商，進一步豐富抖音的外賣配送體系。同時，聯動

抖音生活服務外賣業務，實現外賣產品開放。消息人士透露，除上海外，抖音的餐飲外賣服務還

將在北京、成都等地試點，目前已開始啟動餐飲產品運營等相關崗位招聘。

消息人士並透露，抖音本地生活在四川成都新建大本營，抖音生活服務商家專屬經營平台商

家專屬經營平台「抖音來客」，亦由成都團隊運營，運營主體為字節在今年成立的成都所見所得

科技有限公司，註冊資本１億元，經營範圍包括互聯網銷售；日用品銷售；食品互聯網銷售；網

絡文化經營等，由抖音有限公司間接全資持股。知識產權信息顯示，該公司「抖音來客軟件

Ｖ２﹒２﹒０」已獲登記批准，並已完成ｄｏｕｙｉｎｌｋ﹒ｃｏｍ、

ｄｏｕｙｉｎｌｉｋｅ﹒ｃｏｍ等網站備案。（ｄｗ）

