《經濟通通訊社２１日專訊》美國國務卿布林肯日前接受美國廣播公司訪問時指，北京在台

灣問題上，決心在更短時間內實現統一，並有可能會以任何必要方式達到這個目標，包括脅迫和

施壓，甚至在必要時使用武力。

布林肯指，台灣是全球半導體主要生產地，若生產中斷，將對全球經濟造成重大衝擊，強調

華府會盡所能確保台灣有能力自我防衛，亦已經向北京表明，期望和平解決兩岸分歧。

布林肯周二（１８日）曾表示，北京近年來對台灣的態度已改變，從根本上認定不再接受兩

岸現狀，決心在更短時間內實現統一。他稱，中國當局如果和平手段行不通，就會採取脅迫手段

，若脅迫亦起不到作用，就可能採取武力手段以達成目標，這就是嚴重破壞現狀並造成極度緊張

的原因。



＊美國海軍：不排除大陸最快在今明年出兵台灣＊



對於美國海軍作戰部長吉爾迪日前表示，不排除大陸最快可能在今年或明年出兵台灣。白宮

國家安全委員會發言人柯比指，會密切留意情況，但認為沒有爆發衝突的理由。柯比重申，華府

對台立場以及一中政策維持不變，同時不樂見片面改變台海現狀，亦肯定不希望是因為武力而改

變。

此外，美國副國務卿下周一（２４日）起訪問日本，期間將會與日本和南韓副外長三方對話

。國務院官員透露，屆時將討論多項區域安全議題，台灣將成為其中很大的一部份，另外亦會談

及北韓核問題。（ｊｔ）（ｚｚ）

