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AH股新聞

21/10/2022 10:36

【內房困局】上海地產集團去年以來掛牌轉讓逾２００億元資產

　　《經濟通通訊社２１日專訊》作為綠地集團（滬：６００６０６）的控股股東，上海地產集
團在今年國慶假期前借款１４﹒５億元（人民幣．下同），助綠地集團保交付、穩民生等工作。
同期，集團支付４０億元用於支付「２１滬地０２」和「２１滬地０３」兩隻債券的利息。上海
地產集團本身的財務狀況又如何？債券報告顯示，截至今年６月底，集團的貨幣資金共計
６１６﹒４４億元，負債合計２６４﹒２７億元。值得關注的是，上海地產集團近期持續「縮骨
減磅」，以底價轉讓３家項目公司。
　　具體來看，註冊在浦東新區三林路的上海宏昌置業近期完成股權變更，原母公司上海地產三
林濱江生態建設僅留下１０％股份。今年２月，三林濱江開始掛牌轉讓宏昌置業９０％股權及債
權，最終７月１９日以底價３３﹒７９億元成交，承接方為過去五年來從未有在上海「露面」的
綠城（０３９００）。啟信寶顯示，三林濱江共有６個項目公司，其中２個分別已轉讓給中華企
業（滬：６００６７５）和綠城，另有上海德澤置業有限公司９０％股權及相關債權以底價
３５﹒２６億元在掛牌轉讓中。事實上，去年以來，上海地產集團掛牌出讓項目公司股權的總金
額超過２００億元。
　　今年１－６月，上海地產集團實現營業收入８１﹒９８億元，同比減少３２﹒１６％；歸母
淨利潤虧損４﹒９億元，同比減少５２６﹒７５％；經營活動現金流淨流出４８﹒３８億元，投
資活動現金流淨流出１０７﹒８５億元，籌資活動現金流２０４﹒８億元。（ｗｌ）

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