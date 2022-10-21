《經濟通通訊社２１日專訊》作為綠地集團（滬：６００６０６）的控股股東，上海地產集

團在今年國慶假期前借款１４﹒５億元（人民幣．下同），助綠地集團保交付、穩民生等工作。

同期，集團支付４０億元用於支付「２１滬地０２」和「２１滬地０３」兩隻債券的利息。上海

地產集團本身的財務狀況又如何？債券報告顯示，截至今年６月底，集團的貨幣資金共計

６１６﹒４４億元，負債合計２６４﹒２７億元。值得關注的是，上海地產集團近期持續「縮骨

減磅」，以底價轉讓３家項目公司。

具體來看，註冊在浦東新區三林路的上海宏昌置業近期完成股權變更，原母公司上海地產三

林濱江生態建設僅留下１０％股份。今年２月，三林濱江開始掛牌轉讓宏昌置業９０％股權及債

權，最終７月１９日以底價３３﹒７９億元成交，承接方為過去五年來從未有在上海「露面」的

綠城（０３９００）。啟信寶顯示，三林濱江共有６個項目公司，其中２個分別已轉讓給中華企

業（滬：６００６７５）和綠城，另有上海德澤置業有限公司９０％股權及相關債權以底價

３５﹒２６億元在掛牌轉讓中。事實上，去年以來，上海地產集團掛牌出讓項目公司股權的總金

額超過２００億元。

今年１－６月，上海地產集團實現營業收入８１﹒９８億元，同比減少３２﹒１６％；歸母

淨利潤虧損４﹒９億元，同比減少５２６﹒７５％；經營活動現金流淨流出４８﹒３８億元，投

資活動現金流淨流出１０７﹒８５億元，籌資活動現金流２０４﹒８億元。（ｗｌ）

