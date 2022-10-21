《經濟通通訊社２１日專訊》第２９屆亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財長會２０日在泰國曼谷

以線上線下混合形式舉行。會議主要就全球和區域經濟金融形勢、可持續金融、經濟數字化等議

題進行了討論，中國財政部部長劉昆視像出席會議並發言。劉昆指出，當前全球經濟形勢更加復

雜嚴峻，亞太區域經濟增長面臨較大下行壓力和風險挑戰，ＡＰＥＣ各方應堅持真正的多邊主義

，深化區域經濟合作，推動全球發展倡議落地生根。

一是加強宏觀政策協調，應對通脹、糧食和能源安全等全球性挑戰和區域經濟金融風險，防

止一些經濟體政策調整產生嚴重負面外溢效應。二是根據自願和非約束性原則，開展可持續發展

和可持續金融相關討論，堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，在發展框架內推進應對氣候

變化國際合作。三是加強數字經濟合作，推進財稅體系數字化改革，利用數字技術推動普惠金融

發展，促進普惠金融服務擴量增面、降本增效。四是共建公平、可持續的現代國際稅收體系，充

分考慮各經濟體具體情況和各方關切，推進應對經濟數字化稅收挑戰雙支柱方案相關工作。

劉昆表示，中國堅持穩中求進工作總基調，及時出台穩經濟一攬子政策，鞏固經濟回穩基礎

，力促回穩向上，繼續為世界經濟企穩復蘇提供強大動能，為各經濟體提供更廣闊的市場機會。

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