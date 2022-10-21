《經濟通通訊社２１日專訊》在去槓桿大背景下，內地涉房企業過去幾年融資渠道盡斷，如

今Ａ股融資有望撕開一個小口。官媒《中國證券報》周四（２０日）引述中證監有關人士報道稱

，滿足一定條件下，監管將允許存在少量涉房業務企業在Ａ股市場融資，繼續向市場釋放政策鬆

綁信號，近期連番受房企違約風險打壓的ＡＨ地產股亦為之一振。不過，分析人士指出，此舉更

多是象徵意義，為國慶以來政策釋暖意的延續，尚難以解救困境房企於水火，盡快推動市場回暖

方能助力其實現「自我造血」的良性循環。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，上述政策是最近一攬子支持措施中最新的政策姿

態，目的是穩定這一困境行業，在增長與穩定之間求得平衡。開發商和購房者的信心正在改善，

但必須耐心等待房地產市場對政策方面的所有積極因素做出反應。他認為，開發商需要更多時間

和幫助才能開始獲得積極的現金流，重要的是要推動銷售，這不僅取決於個人購房者對房地產市

場的預期和信心，也取決於中國整體經濟增長。



＊政策或促進相關企業剝離房地產業務＊



根據報道，符合融資條件的涉房企業，包括自身及控股子公司最近一年一期房地產業務收入

、利潤佔企業當期相應指標的比例不超過１０％；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產業務

產生的投資收益佔企業當期利潤的比例不超過１０％。中指研究院企業事業部研究負責人劉水表

示，符合條件的涉房企業會加快融資節奏，如中天金融（深：０００５４０）、濟南高新

（滬：６００８０７）、南山控股（深：００２３１４）等。同時，政策將促進相關企業剝離房

地產業務，出售房地產資產。

中天金融和濟南高新目前漲逾４％；南山控股盤中一度漲停，現仍飆９﹒３％，報３﹒５３

元人民幣。（ｗｌ）

