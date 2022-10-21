《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股先升後跌，中美科技角力再趨激烈，外電引述消息人

士透露，拜登政府正在研究實施新出口管制的可能性，以限制中國獲取量子運算及人工智能等技

術。不過，中證監有條件允許涉房企業Ａ股融資，刺激內房股造好，而券商股受惠融資費率下降

的政策利好快速走高，滬深股市經歷三連跌後，今早表現各異。滬綜指高開０﹒１％後反覆向上

，半日升０﹒５％，報３０５０﹒１８點，深成指仍軟０﹒０３％，創業板指升０﹒０３％。

兩市半日成交４２６３億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時段成交大減

１２﹒６％，外資繼續流出，資金循陸股通流出約２５億元。人民銀行連續１１日進行２０億元

７天期逆回購，零投放零回籠，全周實現淨回籠１９０億元。



＊中證監允涉房企融資，內房股反彈＊



中國金融業見政策利好，中證金融宣布啟動市場化轉融資業務試點，並整體下調轉融資費率

４０個點子。紅塔證券（滬：６０１２３６）漲４﹒５％，光大證券（滬：６０１７８８）升

２﹒７％，華鑫股份（滬：６００６２１）升１﹒９％，中信建投（滬：６０１０６６）升

１﹒６％，中信證券（滬：６０００３０）升１﹒３％，中原證券（滬：６０１３７５）升

１﹒１％。

官媒報道，中證監有條件允許涉房企業在Ａ股融資，不過設兩大指標比例上限。憧憬政策對

「水緊」的房企仍有提振作用，房地產股集體飄紅，南山控股（深：００２３１４）飆９﹒６％

，中迪投資（深：０００６０９）漲６％，濱江集團（深：００２２４４）升５％，招商積余

（深：００１９１４）、海泰發展（滬：６０００８２）升２﹒４％，中天服務

（深：００２１８８）升２﹒２％，特發服務（深：３００９１７）升１﹒７％。



＊長江存儲澄清晤工信部報道不實，半導體板塊暴跌＊



中國長江存儲稍早稱，有關參與工信部閉門會議、尋求評估芯片限製造成損害的言論不實，

令市場對芯片行業迎轉機的期待落空。半導體板塊今集體回調，拓荊科技（滬：６８８０７２）

插近８％，新益昌（滬：６８８３８３）跌７﹒５％，盛美上海（滬：６８８０８２）跌

５﹒７％，中微公司（滬：６８８０１２）、安集科技（滬：６８８０１９）挫４﹒５％，北方

華創（深：００２３７１）、思瑞浦（滬：６８８５３６）齊跌３﹒８％。

繼收緊對華半導體出口限制後，美國據報正考慮將量子運算及人工智能納入針對中國的科技

禁令。憂陷中美角力，Ａ場部分人工智能股有沽壓，英飛拓（深：００２５２８）、南天信息

（深：０００９４８）跌停，富瀚微（深：３００６１３）急跌４﹒４％，京北方

（深：００２９８７）跌３﹒５％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌３﹒２％，漢王科技

（深：００２３６２）跌３﹒１％。（ｃａ）

