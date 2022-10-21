《經濟通通訊社２１日專訊》兩大利好消息帶動下，Ａ股今日終於止跌回升，受轉融資費率

下調消息刺激，券商股開盤領漲；部分涉房產公司放開融資消息帶動房地產板塊上漲。滬深股市

全日個別發展，滬綜指最多跌０﹒１％，低見３０３２點後有買盤承接，收市升０﹒１３％，報

３０３８﹒９３點，止三連跌，總結本周，３０００關有明顯支持，但滬綜指按周仍跌

１﹒０８％。深成指今日反覆偏軟，曾經高見１１０００點，收市跌０﹒４２％，創業板指仍跌

０﹒２７％。風電板塊全天強勢，教育股繼續走強，中藥、醫療器械板塊再度活躍。

美匯最新報１１３﹒０４，拖累離岸人民幣走弱，現報７﹒２６７０，下滑逾百點子。分析

人士表示，美聯儲加息預期下，中美利差維持高位，資金面風險仍在，中短期大概率維持結構性

行情。

周末前交投淡靜，兩市全日成交７１２３億元（人民幣．下同），按日減少１０﹒５％。外

資延續近期的流出態勢，今日循陸股通流出８９﹒２３億元，二十大召開以來連續第五日錄資金

外流，淨流出總額近３００億元。人民銀行連續１１日進行２０億元７天期逆回購，零投放零回

籠，全周實現淨回籠１９０億元。



＊地產股揚升，下調轉融資費率提振市場情緒＊



中證監允許滿足特定條件的涉房地產企業在Ａ股市場融資，房地產板塊全日表現活躍，順發

恒業（深：０００６３１）、南山控股（深：００２３１４）漲停，華發股份

（滬：６００３２５）升５﹒３％，濱江集團（深：００２２４４）升４﹒３％，中迪投資

（深：０００６０９）升４﹒２％，中國武夷（深：０００７９７）、保利發展

（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）、棲霞建設（滬：６００５３３）跟升

約１％。

中證金融宣布下調轉融資費率４０個點子，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進合規資

金參與市場投資，維護資本市場平穩健康發展。紅塔證券（滬：６０１２３６）漲停，浙商證券

（滬：６０１８７８）升４﹒５％，光大證券（滬：６０１７８８）升２﹒７％，華鑫股份

（滬：６００６２１）升１﹒９％，中原證券（滬：６０１３７５）升１﹒１％。



＊海南萬寧擬建海上風電，風電大幅走強＊



海南省萬寧市擬建設全國首個百萬千瓦級漂浮式海上風電試驗項目。中銀證券研究認為，各

地海風規劃陸續落地進一步夯實海風高景氣度。風光儲等賽道繼續活躍，順發恒

（深：０００６３１）、金開新能（滬：６００８２１）、起帆電纜（滬：６０５２２２）、振

江股份（滬：６０３５０７）、中裝建設（深：００２８２２）、粵電力Ａ

（深：０００５３９）等多股漲停。

外資連續第五日逃離，白酒股沽壓重，瀘州老窖（深：０００５６８）跌２﹒６％，古井貢

酒（深：０００５９６）跌２﹒２％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒３％，酒鬼酒

（深：０００７９９）跌２﹒２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３７４２﹒８９ －０﹒３２

上證綜合指數 ３０３８﹒９３ ＋０﹒１３ ３１５１﹒００

深證綜合指數 １９６６﹒９３ －０﹒２４ ３９７２﹒００

上證Ｂ股指數 ２９３﹒２４ －０﹒４８ １﹒４５

深證Ｂ股指數 １１３５﹒６４ ＋０﹒１６ ０﹒３１

上證１８０指數 ７９０８﹒９４ －０﹒１７

上證３８０指數 ５６８９﹒７３ ＋０﹒２４

深證成份指數 １０９１８﹒９７ －０﹒４２

中小創新指數 ２２８２﹒５６ －０﹒０４

深圳創業板指數 ２３９５﹒１６ －０﹒２７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

