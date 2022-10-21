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AH股新聞

21/10/2022 11:32

《滬股通》上證１８０半日升０﹒３５％，上證３８０升０﹒４６％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３５％，報７９５０﹒２５點，上
證３８０指數半日升０﹒４６％，報５７０２﹒１２點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１７﹒５７億元，用２﹒４３億
元或０﹒２％。
　　中國金融業見政策利好，中證金融宣布啟動市場化轉融資業務試點，並整體下調轉融資費率
４０個點子。紅塔證券（滬：６０１２３６）漲停，浙商證券（滬：６０１８７８）升４﹒５％
，光大證券（滬：６０１７８８）升２﹒７％，華鑫股份（滬：６００６２１）升１﹒９％，中
原證券（滬：６０１３７５）升１﹒１％。
　　美國早前宣布對中國晶片出口加大限制，有外媒報道中國工信部與主要晶片公司開會討論美
制裁影響，惟有傳參與會議的晶片製造龍頭長江存儲隨後否認相關報道，半導體板塊今回調，拓
荊科技（滬：６８８０７２）插近８％，新益昌（滬：６８８３８３）挫７﹒５％，盛美上海
（滬：６８８０８２）跌５﹒７％。
　　電力股今早向好，華電國際（滬：６０００２７）飆７﹒１％，長江電力
（滬：６００９００）升０﹒５％，三峽能源（滬：６００９０５）升１﹒５％，華能水電
（滬：６０００２５）升１﹒４％，中國核電（滬：６０１９８５）揚１﹒８％，華能國際
（滬：６０００１１）升近２％，國電電力（滬：６００７９５）升５﹒１％，大唐發電
（滬：６０１９９１）走高４﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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