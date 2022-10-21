《經濟通通訊社２１日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒１７％，報７９０８﹒９４點，
上證３８０指數收升０﹒２４％，報５６８９﹒７３點。
內地三大電訊運營商公布最新數據，中國移動（滬：６００９４１）、中國電信
（滬：６０１７２８）、中國聯通（滬：６０００５０）漲跌不一，中移動跌１﹒９％，中國電
信跌０﹒８％，中國聯通則升０﹒９％。運營數據顯示，三大運營商５Ｇ用戶數量不斷增長，
５Ｇ套餐總用戶破１０億。
中國金融業見政策利好，中證金融宣布啟動市場化轉融資業務試點，並整體下調轉融資費率
４０個點子。紅塔證券（滬：６０１２３６）漲４﹒３％，浙商證券（滬：６０１８７８）升
２﹒６％，光大證券（滬：６０１７８８）升０﹒７％，華鑫股份（滬：６００６２１）升
０﹒７％。
美國早前宣布對中國晶片出口加大限制，有外媒報道中國工信部與主要晶片公司開會討論美
制裁影響，惟有傳參與會議的晶片製造龍頭長江存儲隨後否認相關報道，半導體板塊今回調，拓
荊科技（滬：６８８０７２）插４﹒５％，新益昌（滬：６８８３８３）挫５﹒４％，盛美上海
（滬：６８８０８２）跌２﹒７％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看