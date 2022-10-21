《經濟通通訊社２１日專訊》深證成指半日跌０﹒０３％，報１０９６２﹒１８點，深證中

小創新指數半日升０﹒３３％，報１０９６２﹒１８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４６﹒０６億元，賣盤超買盤，

淨流出２６﹒０６億元。

涉房地產業務公司在Ａ股融資限制被放寬，對「水緊」的房企仍有提振作用，內房股早段齊

揚升，南山控股（深：００２３１４）飆９﹒６％，中迪投資（深：０００６０９）漲逾６％，

招商積余（深：００１９１４）升２﹒４％，中天服務（深：００２１８８）升２﹒２％，濱江

集團（深：００２２４４）走高逾５％，

鋰礦板塊首份三季報出爐，藏格礦業（深：０００４０８）前三季度歸母淨利潤同比增長

４０４﹒８９％。除藏格礦業外，已有９家鋰礦公司發布前三季度業績預告，均大幅預增。藏格

礦業半日升０﹒６％，惟鋰電池概念股微跌，北方華創（深：００２３７１）走低３﹒８％，先

導智能（深：３００４５０）跌０﹒９％。

憂陷中美角力，Ａ場部分人工智能股有沽壓，南天信息（深：０００９４８）瀉８﹒４％，

漢王科技（深：００２３６２）急跌３﹒１％，富瀚微（深：３００６１３）瀉４﹒４％，京北

方（深：００２９８７）跌３﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

