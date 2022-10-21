《經濟通通訊社２１日專訊》深證成指今日收跌０﹒４２％，報１０９１８﹒９７點，深證

中小創新指數收跌０﹒０４％，報２２８２﹒５６點。

外資連續第五日逃離，全日通過陸股通流出逾８９億元人民幣。白酒股沽壓重，瀘州老窖

（深：０００５６８）急跌２﹒６％，古井貢酒（深：０００５９６）跌２﹒２％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒３％，酒鬼酒 （深：０００７９９）跌２﹒２％。

涉房地產業務公司在Ａ股融資限制被放寬，對「水緊」的房企仍有提振作用，內房股齊揚升

，南山控股（深：００２３１４）漲停，中迪投資（深：０００６０９）漲４﹒２％，招商積余

（深：００１９１４）升０﹒８％，中天服務（深：００２１８８）升０﹒８％，濱江集團

（深：００２２４４）走高４﹒３％，

鋰礦板塊首份三季報出爐，藏格礦業（深：０００４０８）前三季度歸母淨利潤同比增長

４０４﹒８９％。除藏格礦業外，已有９家鋰礦公司發布前三季度業績預告，均大幅預增。惟鋰

電池概念股微跌，藏格礦業跌０﹒２％，北方華創（深：００２３７１）走低０﹒９％，先導智

能（深：３００４５０）跌１﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

