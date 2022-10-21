《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５５２﹒４１億元，賣盤超買盤，淨流出３２﹒４１億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流出８９﹒２３億元，為８月２３日以來
近兩月新高，並為連續五日淨流出。（ｄｗ）
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21/10/2022 15:17
《深股通》深股通全日流出３２億元，外資流出近兩月高
《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５５２﹒４１億元，賣盤超買盤，淨流出３２﹒４１億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流出８９﹒２３億元，為８月２３日以來
近兩月新高，並為連續五日淨流出。（ｄｗ）
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