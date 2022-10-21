《經濟通通訊社２１日專訊》鋰礦板塊首份三季報出爐，藏格礦業（深：０００４０８）前

三季度歸母淨利潤同比增長４０４﹒８９％。除藏格礦業外，已有９家鋰礦公司發布前三季度業

績預告，均大幅預增。業內人士表示，２０２２年鋰鹽價格上漲趨勢確定，２０２３年至

２０２４年的供需格局難以扭轉，鋰鹽價格上漲持續性超出市場預期，今年四季度鋰礦企業業績

仍有望保持增長態勢。

作為動力電池主要原材料，鋰鹽價格自２０２１年以來一路快速上漲。１０月２０日，上海

鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰均價單日漲０﹒１萬元（人民幣．下同）╱噸，報５４﹒０５萬元

╱噸，已連續四日上漲，最新均價較２０２２年年初上漲９４％。

惟鋰電池概念股今早微跌，北方華創（深：００２３７１）走低５﹒７％，先導智能

（深：３００４５０）、恩捷股份（深：００２８１２）、天賜材料（深：００２７０９）挫近

２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）、天齊鋰業（深：００２４６６）、鹽湖股份

（深：０００７９２）、華友鈷業（滬：６０３７９９）、寧德時代（深：３００７５０）等跌

約１％。

億緯鋰能（深：３０００１４）跌０﹒４％，報９３﹒４７元。億緯鋰能發布公告稱，其全

資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司以自有及自籌資金投資圓柱鋰電池制造項目，投資金額不超

過４﹒２２億美元。（ｊｔ）

