《經濟通通訊社２１日專訊》上海清算所披露，南京銀行（滬：６０１００９）成功發行

２００億元（人民幣．下同）無固定期限資本債券，債券簡稱為「２２ 南京銀行永續債０１」

，債券代碼為０９２２８０１０５。簿記建檔日為２０２２年１０月２０日，起息日為２０２２

年１０月２４日，發行時票面利率為３﹒３２％，全場認購倍數為２﹒３８倍。主承銷商有華泰

證券、工商銀行、招商銀行、中信証券。

此外，自８月以來，南京銀行獲大股東江蘇交控及其全資子公司江蘇雲杉資本第三次加倉。

該行昨日（２０日）公告稱，雲杉資本合計持有的股份比例從１２﹒０８％增加至１３﹒０５％

，增持變動比例０﹒９７％。據統計，雲杉資本三次共計增持該公司３﹒５億股，共計增持佔比

３﹒０６％。

今年以來，雲杉資本通過不同方式增持南京銀行股票金額超８２億元，增持規模暫列上市公

司第二、上市銀行第一。

光大證券研報表示，今年上半年，南京銀行的前十大股東中已有六位增持，有助於公司減輕

資本補充壓力，也彰顯對公司未來發展信心。同時，公司股權結構趨於多元，有助於完善公司治

理機制，增強公司市場化運營能力。南京銀行股權結構相對分散，第一大股東為外資機構（法國

巴黎銀行），深度參與管理，南京銀行公司治理結構較好，有利於其控制風險。

南京銀行股價窄幅波動，現揚０﹒８％，報１０﹒４８元。（ｗｌ）

