《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開２８０點，報１６２３０點。最高跌
５８點報１６４５２點，最低跌５００點報１６０１０點。恒指收報１６２８０點，跌２３１點
或１﹒４％。
北水全日淨流入７０﹒７億元，增加５５﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是盈富基
金（０２８００）、李寧（０２３３１）、兗礦能源（０１１７１）。
主板成交１２６７﹒７６億元增加４９﹒６％。其中港股通成交２７２﹒９億元，佔總成交
２１﹒５％。
騰訊控股跌４﹒７５％報２３２﹒４元，北水淨買入２５﹒４億元；美團跌２﹒５６％報
１４０﹒８元，北水淨買入１１﹒７億元；藥明生物跌９﹒５３％報４２﹒７元，北水淨買入
３﹒９億元。
盈富基金跌１﹒４６％報１６﹒９２元，北水淨賣出２﹒１億元；李寧跌４﹒０６％報
５０﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元；兗礦能源跌２﹒８２％報２５﹒８元，北水淨賣出１﹒４
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） ２５﹒３９
美團 （０３６９０） １１﹒６８
藥明生物 （０２２６９） ３﹒９０
快手 （０１０２４） ３﹒４０
小米集團 （０１８１０） １﹒１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈富基金 （０２８００） －２﹒０６
李寧 （０２３３１） －１﹒５７
兗礦能源 （０１１７１） －１﹒４５
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒２９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看