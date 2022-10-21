《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開２８０點，報１６２３０點。最高跌

５８點報１６４５２點，最低跌５００點報１６０１０點。恒指收報１６２８０點，跌２３１點

或１﹒４％。

北水全日淨流入７０﹒７億元，增加５５﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是盈富基

金（０２８００）、李寧（０２３３１）、兗礦能源（０１１７１）。

主板成交１２６７﹒７６億元增加４９﹒６％。其中港股通成交２７２﹒９億元，佔總成交

２１﹒５％。

騰訊控股跌４﹒７５％報２３２﹒４元，北水淨買入２５﹒４億元；美團跌２﹒５６％報

１４０﹒８元，北水淨買入１１﹒７億元；藥明生物跌９﹒５３％報４２﹒７元，北水淨買入

３﹒９億元。

盈富基金跌１﹒４６％報１６﹒９２元，北水淨賣出２﹒１億元；李寧跌４﹒０６％報

５０﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元；兗礦能源跌２﹒８２％報２５﹒８元，北水淨賣出１﹒４

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ２５﹒３９

美團 （０３６９０） １１﹒６８

藥明生物 （０２２６９） ３﹒９０

快手 （０１０２４） ３﹒４０

小米集團 （０１８１０） １﹒１０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －２﹒０６

李寧 （０２３３１） －１﹒５７

兗礦能源 （０１１７１） －１﹒４５

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒２９

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