《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開３１６點，報１５８９４點。最高跌２１７點報
１５９９３點，最低跌１１２８點報１５０８２點。恒指收報１５１８０點，跌１０３０點或
６﹒３６％。
北水全日淨流入６６﹒９１億元，增加９６﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、李寧（０２３３１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是美團
（０３６９０）、中國神華（０１０８８）、兗礦能源（０１１７１）。
主板成交１６１７﹒５３億元增加７２﹒１％。其中港股通成交４２２﹒１億元，佔總成交
２６﹒１％。
＊瑞銀下調騰訊目標但維持買入＊
瑞銀發表研究報告，下調騰訊目標價２１﹒４％，由４２０元降至３３０元，維持「買入」
評級，預期第三季盈利受制於較慢的增長復甦。
瑞銀稱，近期內地清零政策及中美地緣政治因素影響，重整內地科網股的盈利及估值，該行
下調騰訊２０２２年下半年及２０２３年盈利預測１１％，以反映廣告、支付、部分遊戲較慢的
宏觀復甦。
另外，預期騰訊第三季遊戲毛利跌幅擴大，由於缺乏吸引的新遊戲等因素。此外，該行亦調
低騰訊長期增長預測，以反映對公司國內及國際增長機會看法保守，市盈率會處於歷史水平較低
的位置。
不過，瑞銀認為，由於近期騰訊股價大幅調整，當視頻號及新遊戲成為盈利潛在增長引擎，
可見未來數年風險回報正面。
騰訊控股跌１１﹒４３％報２０６﹒２元，北水淨買入３０﹒６億元；李寧跌７﹒１２％報
４５﹒６５元，北水淨買入２﹒６億元；小米集團跌８﹒６５％報８﹒４５元，北水淨買入
１﹒６億元。
美團跌１４﹒８３％報１２０﹒６元，北水淨賣出３﹒７億元；中國神華跌６﹒０９％報
２２﹒３５元，北水淨賣出３﹒２億元；兗礦能源跌９﹒５４％報２３﹒７元，北水淨賣出
２﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ３０﹒５６
李寧 （０２３３１） ２﹒６３
小米集團 （０１８１０） １﹒５８
新東方在綫 （０１７９７） １﹒０６
中國移動 （００９４１） ０﹒１９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －３﹒７３
中國神華 （０１０８８） －３﹒１９
兗礦能源 （０１１７１） －２﹒２９
藥明生物 （０２２６９） －０﹒９０
信達生物 （０１８０１） －０﹒８６
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