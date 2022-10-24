《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開３１６點，報１５８９４點。最高跌２１７點報

１５９９３點，最低跌１１２８點報１５０８２點。恒指收報１５１８０點，跌１０３０點或

６﹒３６％。

北水全日淨流入６６﹒９１億元，增加９６﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、李寧（０２３３１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是美團

（０３６９０）、中國神華（０１０８８）、兗礦能源（０１１７１）。

主板成交１６１７﹒５３億元增加７２﹒１％。其中港股通成交４２２﹒１億元，佔總成交

２６﹒１％。



＊瑞銀下調騰訊目標但維持買入＊



瑞銀發表研究報告，下調騰訊目標價２１﹒４％，由４２０元降至３３０元，維持「買入」

評級，預期第三季盈利受制於較慢的增長復甦。

瑞銀稱，近期內地清零政策及中美地緣政治因素影響，重整內地科網股的盈利及估值，該行

下調騰訊２０２２年下半年及２０２３年盈利預測１１％，以反映廣告、支付、部分遊戲較慢的

宏觀復甦。

另外，預期騰訊第三季遊戲毛利跌幅擴大，由於缺乏吸引的新遊戲等因素。此外，該行亦調

低騰訊長期增長預測，以反映對公司國內及國際增長機會看法保守，市盈率會處於歷史水平較低

的位置。

不過，瑞銀認為，由於近期騰訊股價大幅調整，當視頻號及新遊戲成為盈利潛在增長引擎，

可見未來數年風險回報正面。



騰訊控股跌１１﹒４３％報２０６﹒２元，北水淨買入３０﹒６億元；李寧跌７﹒１２％報

４５﹒６５元，北水淨買入２﹒６億元；小米集團跌８﹒６５％報８﹒４５元，北水淨買入

１﹒６億元。

美團跌１４﹒８３％報１２０﹒６元，北水淨賣出３﹒７億元；中國神華跌６﹒０９％報

２２﹒３５元，北水淨賣出３﹒２億元；兗礦能源跌９﹒５４％報２３﹒７元，北水淨賣出

２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ３０﹒５６

李寧 （０２３３１） ２﹒６３

小米集團 （０１８１０） １﹒５８

新東方在綫 （０１７９７） １﹒０６

中國移動 （００９４１） ０﹒１９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －３﹒７３

中國神華 （０１０８８） －３﹒１９

兗礦能源 （０１１７１） －２﹒２９

藥明生物 （０２２６９） －０﹒９０

信達生物 （０１８０１） －０﹒８６

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