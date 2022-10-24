《經濟通通訊社２４日專訊》中國交通建設（０１８００）（滬：６０１８００）公布，今

年１至９月，集團新簽合同額為１０３２１﹒６１億元（人民幣．下同），按年增長２﹒５３％

，完成年度目標的７３％。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為

９０３３﹒４億元、４０２﹒８１億元、７８６﹒０９億元和９９﹒３１億元。（ｂｎ）

