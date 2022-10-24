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AH股新聞

24/10/2022 18:09

《國企紅籌》中交建（０１８００）首九月新簽合同額增長２﹒５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國交通建設（０１８００）（滬：６０１８００）公布，今
年１至９月，集團新簽合同額為１０３２１﹒６１億元（人民幣．下同），按年增長２﹒５３％
，完成年度目標的７３％。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為
９０３３﹒４億元、４０２﹒８１億元、７８６﹒０９億元和９９﹒３１億元。（ｂｎ）

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