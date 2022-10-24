《環富通基金頻道２４日專訊》中國共產黨第２０次全國代表大會結束，路博邁新興市場股

票高級投資組合經理Ｃｏｎｒａｄ Ｓａｌｄａｎｈａ認為，中國的政策前景可能為股票和固定

收益投資者創造有吸引力的機會。儘管中國的龐大規模和增長潛力令人無法忽視，但許多投資者

短視地拋售了香港和美國存託憑證上市的股票。Ｓａｌｄａｎｈａ和負責中國固定收益策略的汝

平、負責新興市場股票策略的孟寧以及公共股票ＥＳＧ投資董事總經理Ｃｈａｒｌｅｓ

Ｎｇｕｙｅｎ，討論了中國在全球舞台上各個方面的主要角色。



＊利率降固定收益吸引，Ａ股於全球投資組合權重會漸擴＊



寬鬆的貨幣政策和刺激舉措幫助中國在適度通脹的情況下實現了ＣＯＶＩＤ－１９後的穩健

復甦。展望未來，相信對疫情的控制、技術創新和關注社會平等將繼續推動廣泛的經濟增長。汝

平指，相信從長遠來看，中國對「更高質量」、可持續經濟增長的關注將使市場更具吸引力。而

中國的利率處於長期下降趨勢，這可能為固定收益投資者創造有吸引力的機會。

儘管中國逐步地開放在岸市場，大多數全球投資者的投資比重仍然較低：中國經濟約佔全球

ＧＤＰ的１８％，但Ａ股市場僅佔全球ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ指數的１％。隨著中國金融市場的

持續發展，中國在全球投資組合中的權重會隨著時間推移而逐漸擴大。孟寧指，雖然Ａ股已經下

跌，但估值具有吸引力，並且隨著中國經濟增長的復甦，它們有望反彈。鑑於中國在風能、太陽

能組件和原材料方面的領先地位，尋求實現碳中和以及能源改革的努力有可能創造額外的投資機

會。



＊對氣候轉型作出承諾，綠色債券市場有巨大增長潛力＊



Ｃｈａｒｌｅｓ Ｎｇｕｙｅｎ指，中國是可再生能源行業的全球領導者，並在支持氣候轉

型和保護自然資本方面做出了明確的政策承諾。中國綠色債券市場的巨大增長潛力也令人鼓舞。

總體而言，中國巨大的經濟影響力（預計明年將貢獻全球約３０％的增長）、持續的資本市

場改革以及與其他發達市場的相關性較低，使其成為全球投資者多元化投資組合的理想市場。

（ｗａ）

