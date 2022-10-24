《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



黨的二十屆一中全會產生中央領導機構

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中共第二十屆中央委員會第一次全體會議，於１０月２３日在北京舉行。全會選舉了中央政治局

委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記。習近平任中共中央總書記、中央軍委主

席。



習近平：始終堅持一切為了人民一切依靠人民

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在二十大上當選的中共中央總書記習近平２３日中午在見記者時表示，要始終堅持一切為了人民

、一切依靠人民，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。



銀行機構大力支持先進製造業

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今年以來，銀行業金融機構通過加大信貸投放力度、調整信貸結構等多種措施，在服務製造業高

質量發展方面發揮重要作用，助力穩增長。業內人士預計，製造業仍將成為四季度信貸政策支持

和信貸投放的重點。





《上海證券報》



黨的二十屆一中全會產生中央領導機構

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中共第二十屆中央委員會第一次全體會議，於１０月２３日在北京舉行。全會選舉了中央政治局

委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記。習近平任中共中央總書記、中央軍委主

席。



習近平：始終堅持一切為了人民一切依靠人民

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在二十大上當選的中共中央總書記習近平２３日中午在見記者時表示，要始終堅持一切為了人民

、一切依靠人民，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。



１３家頭部公募申報增強策略ＥＴＦ

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增強策略ＥＴＦ陣營有望大幅擴容。中證監官網２１日顯示，易方達、廣發、匯添富等１３家頭

部公募基金公司旗下的增強策略ＥＴＦ申請註冊材料均已被接收，覆蓋多類寬基指數。





《證券時報》



黨的二十屆一中全會產生中央領導機構

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中共第二十屆中央委員會第一次全體會議，於１０月２３日在北京舉行。全會選舉了中央政治局

委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記。習近平任中共中央總書記、中央軍委主

席。



習近平：始終堅持一切為了人民一切依靠人民

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在二十大上當選的中共中央總書記習近平２３日中午在見記者時表示，要始終堅持一切為了人民

、一切依靠人民，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。



券商紛紛上調個股業績預期

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隨著上市公司三季報出爐，券商分析師也緊鑼密鼓地修正業績預期。數據顯示，上周券商共發布

８００多篇個股研報，其中對１１隻個股的評級進行上調，還有３３隻個股被券商給出較高目標

價，預期上漲空間超５０％。（ｌｃ）

