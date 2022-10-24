《經濟通通訊社２４日專訊》中金發報策略報告指出，近期Ａ股指數表現雖有所反覆，但成

交逐步恢复。部分指標顯示市場已經顯現偏底部特征，當前市場整體估值較低，關注後續催化劑

。

分析認為，雖然當前市場仍擔憂局部疫情對消費擾動、房地產投資與銷售偏弱、海外衰退可

能影響中國出口以及地緣局勢所帶來的影響，但國內政策仍在積極發力穩增長，人民幣兌美元匯

率雖有波動但也接近歷史低位，當前資產價格已經隱含了相對悲觀的預期。

市場轉機需要關注後續主要矛盾緩解及更多潛在的催化劑，即前期的政策發力向實體經濟傳

導能否更加順暢，尤是國內的房地產和消費等領域等的政策支持對於主要矛盾的改善成效仍能否

體現、海外緊縮和地緣風險的影響出現明顯緩解等。

分析建議在配置上仍以低估值、與宏觀關聯度不高或景氣程度尚可且有政策支持的領域為主

。成長板塊當前整體預期不算低、倉位依然相對重，系統性配置機會可能還需要觀察，自下而上

把握結構性機會，戰略性風格切換至成長的契機需要關注海外通脹及中國穩增長等方面的進展。

三季報業績披露高峰期，關注業績可能超預期的細分領域。（ｄｗ）



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