《經濟通通訊社２４日專訊》國家統計局２４日公布一系列數據，地產開發及銷售仍疲軟，

Ａ股地產板塊跌幅擴大至近２％，海泰發展（滬：６０００８２）、金地集團

（滬：６００３８３）挫６﹒４％，濱江集團（深：００２２４４）跌５﹒１％，匯通能源

（滬：６００６０５）、天房發展（滬：６００３２２）跌４﹒４％，南山控股

（深：００２３１４）跌３﹒９％，京能置業（滬：６００７９１）跌３﹒８％。

《路透》根據數據測算，９月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至

１﹒５％，幅度續創２０１５年８月以來最大，且為連續第五個月下跌；９月環比下跌０﹒２％

，跌幅較上月略收窄。

銷售方面，商品房銷售額仍同比下跌，跌幅略收窄。１－９月份，商品房銷售額９９３８０

億元（人民幣．下同），下降２６﹒３％，降幅較１－８月收窄１﹒６個百分點；其中住宅銷售

額下降２８﹒６％，降幅亦較１－８月收窄１﹒７個百分點。１－９月份商品房銷售面積

１０１４２２萬平方米，同比下降２２﹒２％，其中住宅銷售面積下降２５﹒７％。

前九月房地產開發投資同比降幅進一步擴大，今年前９月，全國房地產開發投資

１０３５５９億元，同比下降８％；降幅較１－８月續擴大０﹒３個百分點。房屋新開工面積下

降３８﹒０％，住宅新開工面積下降３８﹒７％。房屋竣工面積下降１９﹒９％，住宅竣工面積

下降１９﹒６％。

中共二十大已正式閉幕，中共總書記習近平此前在開幕講話中未提及「房住不炒」，但該措

辭仍然出現在較長的完整版報告中，同時與十九大一樣再強調「加快建立多主體供給、多渠道保

障、租購併舉的住房制度」。（ｄｗ）

