  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/10/2022 11:16

《Ａ股焦點》地產股走低，９月７０城住宅價格指數跌幅創逾七年大

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家統計局２４日公布一系列數據，地產開發及銷售仍疲軟，
Ａ股地產板塊跌幅擴大至近２％，海泰發展（滬：６０００８２）、金地集團
（滬：６００３８３）挫６﹒４％，濱江集團（深：００２２４４）跌５﹒１％，匯通能源
（滬：６００６０５）、天房發展（滬：６００３２２）跌４﹒４％，南山控股
（深：００２３１４）跌３﹒９％，京能置業（滬：６００７９１）跌３﹒８％。
　　《路透》根據數據測算，９月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至
１﹒５％，幅度續創２０１５年８月以來最大，且為連續第五個月下跌；９月環比下跌０﹒２％
，跌幅較上月略收窄。
　　銷售方面，商品房銷售額仍同比下跌，跌幅略收窄。１－９月份，商品房銷售額９９３８０
億元（人民幣．下同），下降２６﹒３％，降幅較１－８月收窄１﹒６個百分點；其中住宅銷售
額下降２８﹒６％，降幅亦較１－８月收窄１﹒７個百分點。１－９月份商品房銷售面積
１０１４２２萬平方米，同比下降２２﹒２％，其中住宅銷售面積下降２５﹒７％。
　　前九月房地產開發投資同比降幅進一步擴大，今年前９月，全國房地產開發投資
１０３５５９億元，同比下降８％；降幅較１－８月續擴大０﹒３個百分點。房屋新開工面積下
降３８﹒０％，住宅新開工面積下降３８﹒７％。房屋竣工面積下降１９﹒９％，住宅竣工面積
下降１９﹒６％。
　　中共二十大已正式閉幕，中共總書記習近平此前在開幕講話中未提及「房住不炒」，但該措
辭仍然出現在較長的完整版報告中，同時與十九大一樣再強調「加快建立多主體供給、多渠道保
障、租購併舉的住房制度」。（ｄｗ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金