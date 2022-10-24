《經濟通通訊社２４日專訊》隨著近期一大批上市公司三季報出爐，券商分析師也緊鑼密鼓

根據最新數據修正自己的觀點和業績預期。東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，上周券商共發布

８００多篇個股研報，其中對１１隻個股上調評級，還有３３隻個股被券商給出較高目標價，預

期上漲空間超５０％。

在１１隻評級上調的股份中，電力設備板塊共有３隻股票被賣方調高評級，分別是愛旭股份

（滬：６００７３２）、明陽智能（滬：６０１６１５）、璞泰來（滬：６０３６５９）；美容

護理板塊的依依股份（深：００１２０６）、珀萊雅（滬：６０３６０５）被調高評級；此外，

京基智農（深：００００４８）、紅旗連鎖（深：００２６９７）、中科創達

（深：３００４９６）、小熊電器（深：００２９５９）、盛路通信（深：００２４４６）也被

一些券商上調評級。

而在３３隻目標價上調的股份中，電力設備行業備受分析師青睞，在３３隻股份中佔比超過

四成，人氣超過其他行業。其次是汽車行業，佔比近兩成；此外電子、紡織服飾、輕工制造行業

也有一些個股被分析師給出超５０％的預期空間。

值得注意的是，近期被上調評級或預期上漲空間較大的個股，普遍為三季度業績表現超預期

，或者屬於景氣度有望抬升的行業。此外，也有部分個股因經營反轉、大股東回購而受機構重點

關注。（ｌｃ）

