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AH股新聞

24/10/2022 08:59

【Ａ股維穩】滬深融資融券標的股票今起增６００隻，有利吸引資金

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滬深交易所上周五（２１日）宣布擴大融資融券標的股票範圍
。其中，上交所將主板標的股票數量由現有的８００隻擴大到１０００隻，深交所將註冊制股票
以外的標的股票數量由現有的８００隻擴大到１２００隻，兩市總體擴容幅度達３７﹒５％，合
計６００隻股票。該調整自今日起實施。
　
＊兩融股票範圍擴大，吸引增量資金＊
　
　　滬深交易所表示，本次兩融標的股票擴大後，實現了對滬深３００指數和創業板指數成分股
的全覆蓋，大大提高了對中證５００指數和中證１０００指數成分股的覆蓋率，相關標的股票的
數量佔比分別從９２％、６１％上升至９８％、８５％。此外，本次標的股票擴大，將納入更多
先進製造、數字經濟、綠色低碳等重點領域上市公司股票，有利於發揮兩融資金促進價格發現、
提供流動性等基礎市場功能，更好滿足投資者交易需求。
　　滬深交易所指出，兩融股票範圍擴大有利於吸引增量資金，提升市場活力，提高相關股票的
流動性和定價效率，有利於發揮融資融券促進價格發現的作用，將積極促進融資融券業務的長期
穩健發展，滿足投資者多元化的投資需求。（ｌｃ）

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