《經濟通通訊社２４日專訊》滬深交易所上周五（２１日）宣布擴大融資融券標的股票範圍

。其中，上交所將主板標的股票數量由現有的８００隻擴大到１０００隻，深交所將註冊制股票

以外的標的股票數量由現有的８００隻擴大到１２００隻，兩市總體擴容幅度達３７﹒５％，合

計６００隻股票。該調整自今日起實施。



＊兩融股票範圍擴大，吸引增量資金＊



滬深交易所表示，本次兩融標的股票擴大後，實現了對滬深３００指數和創業板指數成分股

的全覆蓋，大大提高了對中證５００指數和中證１０００指數成分股的覆蓋率，相關標的股票的

數量佔比分別從９２％、６１％上升至９８％、８５％。此外，本次標的股票擴大，將納入更多

先進製造、數字經濟、綠色低碳等重點領域上市公司股票，有利於發揮兩融資金促進價格發現、

提供流動性等基礎市場功能，更好滿足投資者交易需求。

滬深交易所指出，兩融股票範圍擴大有利於吸引增量資金，提升市場活力，提高相關股票的

流動性和定價效率，有利於發揮融資融券促進價格發現的作用，將積極促進融資融券業務的長期

穩健發展，滿足投資者多元化的投資需求。（ｌｃ）

