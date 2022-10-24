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AH股新聞

24/10/2022 09:17

【Ａ股維穩】１３家公募基金申報增強策略ＥＴＦ，Ａ股迎增量資金

　　　《經濟通通訊社２４日專訊》中證監官網上周五（２１日）披露，易方達基金、博時基金
、招商基金、匯添富基金和銀華基金等１３家公募基金管理人密集申報了１３隻增強策略ＥＴＦ
，主要採取寬基指數增強策略，覆蓋寬基指數包括中證５００指數、科創板５０指數、科創創業
５０指數、中證１０００指數、滬深３００指數、創業板指數等。
　　具體而言，易方達基金、匯添富基金、博時基金申報了中證５００增強策略ＥＴＦ；南方基
金、鵬華基金申報了上證科創板５０增強策略ＥＴＦ；廣發基金申報了中證科創創業５０增強策
略ＥＴＦ；招商基金、國泰基金、華泰柏瑞基金、銀華基金申報了中證１０００增強策略ＥＴＦ
；華安基金申報了滬深３００增強策略ＥＴＦ；嘉實基金、富國基金申報了創業板增強策略
ＥＴＦ。
　　Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月２３日，Ａ股已上市ＥＴＦ共有７４６隻，總體規模達到
１﹒５６萬億元人民幣。場內ＥＴＦ市場數量和規模不斷刷新歷史紀錄。未來隨著增強策略
ＥＴＦ批量上市，在豐富權益基金創新產品供給的同時，還滿足了投資者多樣化投資需求，也為
資本市場帶來增量資金。（ｌｃ）

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