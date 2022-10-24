《經濟通通訊社２４日專訊》中證監官網上周五（２１日）披露，易方達基金、博時基金

、招商基金、匯添富基金和銀華基金等１３家公募基金管理人密集申報了１３隻增強策略ＥＴＦ

，主要採取寬基指數增強策略，覆蓋寬基指數包括中證５００指數、科創板５０指數、科創創業

５０指數、中證１０００指數、滬深３００指數、創業板指數等。

具體而言，易方達基金、匯添富基金、博時基金申報了中證５００增強策略ＥＴＦ；南方基

金、鵬華基金申報了上證科創板５０增強策略ＥＴＦ；廣發基金申報了中證科創創業５０增強策

略ＥＴＦ；招商基金、國泰基金、華泰柏瑞基金、銀華基金申報了中證１０００增強策略ＥＴＦ

；華安基金申報了滬深３００增強策略ＥＴＦ；嘉實基金、富國基金申報了創業板增強策略

ＥＴＦ。

Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月２３日，Ａ股已上市ＥＴＦ共有７４６隻，總體規模達到

１﹒５６萬億元人民幣。場內ＥＴＦ市場數量和規模不斷刷新歷史紀錄。未來隨著增強策略

ＥＴＦ批量上市，在豐富權益基金創新產品供給的同時，還滿足了投資者多樣化投資需求，也為

資本市場帶來增量資金。（ｌｃ）

