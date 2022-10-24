《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠

肺炎確診病例１宗和無症狀感染者１１宗，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診

病例２宗和無症狀感染者２２宗，均在閉環管控中發現。

自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者１４１７宗。目前上海共有中風險地區１５

處。

