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AH股新聞

24/10/2022 10:21

【新冠肺炎】上海昨日新增本土新冠感染者１２宗，一地升中風險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠
肺炎確診病例１宗和無症狀感染者１１宗，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診
病例２宗和無症狀感染者２２宗，均在閉環管控中發現。
　　自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者１４１７宗。目前上海共有中風險地區１５
處。

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