《經濟通通訊社２４日專訊》在北京，中共中央召開記者會，解讀二十大報告。中宣部指「

中國式現代化」是和平、發展、合作、共贏，中國式現代化為人類實現現代化提供新的選擇。中

國不輸入別國模式，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國；也不輸出中國模式，不會要求

別國複製中國的做法。

中共中央宣傳部副部長孫業禮表示，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，這麼大規模人

口的現代化，其艱巨性和複雜性是前所未有的。同時，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代

化。這是中國特色社會主義制度的本質決定的，不能接受兩極分化的格局。

孫業禮稱，當然共同富裕不是平均主義，更不是劫富濟貧，這裏面有一個先富後富、先富帶

後富的問題；同時，共同富裕也是一個長期的歷史過程，不可能一蹴而就。

他指出，中國式現代化是走和平發展道路的現代化，走和平發展道路符合中國的根本利益，

將繼續沿著這條道路走下去，也希望其他國家都走和平發展道路。



＊發改委：報告增強外界對中國經濟發展信心＊



國家發改委指，未來會加快構建新發展格局，推進高水平對外開放、全面推進鄉村振興等多

方面做部署。國家發改委副主任穆虹表示，在當前嚴峻複雜的大環境下，一些國內外朋友對中國

的發展趨勢表示關切。這次黨的二十大報告提出的這些既是針對當前，又著眼未來的戰略舉措，

一定會有助於消除疑慮、增強信心。（ｃａ）

