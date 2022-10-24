《經濟通通訊社２４日專訊》在解讀二十大報告的新聞發布會上，中央政策研究室主任江金

權表示，疫情以來中國的經濟發展在全球總體還是亮麗。當前面臨一些困難是在全球大背景下，

例如因疫情和產業鏈、供應鏈受阻等影響，中國經濟較幾年速度有所放緩，但總體形勢是好，未

來預期是強，大家應該對中國的經濟有信心。

江金權表示，當前要堅持就業優先、繼續壯大實體經濟，積極支援中小微企業發展，努力創

造更多就業崗位和創業機會，解決好高校畢業生等青年就業問題等，是當前扎實推進全體人民共

同富裕的前提。國家統計局最新公布，９月份，全國城鎮調查失業率為５﹒５％，比上月上升

０﹒２個百分點，不過，１６－２４歲人口調查失業率１７﹒９％就較８月的１８﹒７％回落。



＊共同富裕是長期的歷史過程，急不得也等不得＊



江金權又指，實現全體人民共同富裕是一個長期的歷史過程，急不得也等不得。促進共同富

裕，必須解決好做蛋糕和分蛋糕的關係，指出只有做好蛋糕，才能把蛋糕分好。一方面要堅持以

經濟建設為中心，堅持高品質發展，通過全國人民共同奮鬥把這個蛋糕做大做好；另一方面要堅

持在發展中保障和改善民生，努力提高居民收入在國民收入分配中的比重，通過合理的制度安排

把蛋糕切好分好，防止兩極分化。（ｃｔ）

