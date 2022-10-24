《經濟通通訊社２４日專訊》國家統計局公布９月份能源生產情況，數據顯示，規模以上工

業原煤、原油、天然氣生產同比增長，電力生產下降。與８月份相比，原煤、原油增速加快，天

然氣有所放緩，電力明顯回落。

原煤生產較快增長。９月份，生產原煤３﹒９億噸，同比增長１２﹒３％，增速比上月加快

４﹒２個百分點，日均產量１２８９萬噸。１－９月份，生產原煤３３﹒２億噸，同比增長

１１﹒２％

原油生產由降轉升。９月生產原油１６８１萬噸，同比增長１﹒４％，上月為下降０﹒２％

，日均產量５６﹒０萬噸。１－９月份，生產原油１５３７５萬噸，同比增長３﹒０％。

天然氣生產增速放緩。９月生產天然氣１６４億立方米，同比增長４﹒６％，增速比上月放

緩１﹒７個百分點，日均產量５﹒５億立方米。前９月，生產天然氣１６０１億立方米，同比增

長５﹒４％。



＊電力生產明顯回落，水電發電降三成＊



受到水電等發電大跌影響，電力生產明顯回落。９月份發電６８３０億千瓦時，同比下降

０﹒４％，上月為增長９﹒９％，日均發電２２７﹒７億千瓦時。累計前９月份，發電６﹒３萬

億千瓦時，同比增長２﹒２％。

分品種看，９月份，火電、風電增速放緩，水電、核電降幅擴大，太陽能發電增速加快。其

中，火電同比增長６﹒１％，增速比上月回落８﹒７個百分點；風電增長２５﹒８％，增速比上

月放緩２﹒４個百分點；水電下降３０﹒０％，降幅比上月擴大１９﹒０個百分點；核電下降

２﹒７％，降幅比上月擴大２﹒１個百分點；太陽能發電增長１８﹒９％，增速比上月加快

８﹒０個百分點。（ｄｗ）

