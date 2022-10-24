《經濟通通訊社２４日專訊》專項債是內地拉動投資最直接的政策工具之一，東方財富數據

統計顯示，截至１０月２３日，今年以來發行新增專項債３﹒６９萬億元（人民幣．下同）（含

部分２０２１年結轉額度）。其中，９月２７日至１０月２３日，四川省、重慶市、天津市、海

南省、河北省、遼寧省等１１地發行新增專項債１５５３﹒３５億元（部分地區使用了結存額度

）。《證券日報》引述川財證券首席經濟學家陳靂表示，今年以來專項債加快發行，有力拉動了

有效投資。

按照安排，２０２２年安排新增專項債限額３﹒６５萬億元。其中用於項目建設的額度

３﹒４５萬億元。在此基礎上又安排了５０００多億元專項債結存限額，要求各地要在１０月底

前發行完畢。從投向來看，專項債結存限額的投向主要集中在交通基礎設施、能源、農林水利、

生態環保、社會事業、城鄉冷鏈等物流基礎設施，市政和產業園區基礎設施，國家重大戰略項目

、保障性安居工程，以及新能源項目和新型基礎設施項目建設。

在中誠信國際研究院副院長袁海霞看來，５０００多億元專項債結存額度及下一年度的提前

下達限額理論上或可撬動約３萬億元基建投資，支撐年內及明年初經濟增長，但仍需關注疫情及

季節性因素擾動。分析認為，專項債結存限額對基建投資、ＧＤＰ以及社會融資規模都有拉動作

用，預計可拉動今年ＧＤＰ增速１個百分點左右。（ｗｌ）

