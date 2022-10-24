《經濟通通訊社２４日專訊》統計局公布９月７０個大中城市商品住宅價格銷售情況。統計

局城市司首席統計師繩國慶解讀指，９月份，７０個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數

增加，各線城市商品住宅銷售價格環比下降或持平，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格

同比漲幅一落一升、二三線城市降幅擴大。



＊一線城市新樓價格環比轉降，二手環比持平＊



９月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有５４個

和６１個，比上月分別增加４個和５個。

９月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒１％；二手

住宅銷售價格環比持平。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒２％和

０﹒３％，降幅均與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降

０﹒４％和０﹒５％，降幅均與上月相同。



＊二三線城市樓價同比跌幅擴大＊



９月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有５０個

和６３個，比上月分別增加１個和２個。

９月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒７％，漲幅比上月回落０﹒１個百分

點；二手住宅銷售價格同比上漲１﹒２％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點。二線城市新建商品

住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降１﹒２％和３﹒０％，降幅比上月均擴大０﹒２個百分點

。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒８％和４﹒５％，降幅比上月分

別擴大０﹒１和０﹒３個百分點。（ｗｌ）

