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AH股新聞

24/10/2022 10:01

《中國房產》統計局：９月各線城市樓價環比下降或持平

　　《經濟通通訊社２４日專訊》統計局公布９月７０個大中城市商品住宅價格銷售情況。統計
局城市司首席統計師繩國慶解讀指，９月份，７０個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數
增加，各線城市商品住宅銷售價格環比下降或持平，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格
同比漲幅一落一升、二三線城市降幅擴大。
　
＊一線城市新樓價格環比轉降，二手環比持平＊
　
　　９月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有５４個
和６１個，比上月分別增加４個和５個。
　　９月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒１％；二手
住宅銷售價格環比持平。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒２％和
０﹒３％，降幅均與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降
０﹒４％和０﹒５％，降幅均與上月相同。
　
＊二三線城市樓價同比跌幅擴大＊
　
　　９月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有５０個
和６３個，比上月分別增加１個和２個。
　　９月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒７％，漲幅比上月回落０﹒１個百分
點；二手住宅銷售價格同比上漲１﹒２％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點。二線城市新建商品
住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降１﹒２％和３﹒０％，降幅比上月均擴大０﹒２個百分點
。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒８％和４﹒５％，降幅比上月分
別擴大０﹒１和０﹒３個百分點。（ｗｌ）

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