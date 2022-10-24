《經濟通通訊社２４日專訊》中共新一屆中央政治局常委會名單周日（２３日）揭盅，「一

中全會」後，維持７名的新一屆政治局常委在北京人民大會堂金色大廳與中外記者見面。新一屆

中共中央政治局常委，繼續由習近平擔任總書記，其他常委包括留任的王滬寧、趙樂際，新加入

的有李強、蔡奇、丁薛祥、李希。習近平開啟第三任期，他在中外記者會上發表講話，重申以「

中國式現代化」推進復興，並強調中國經濟長期向好基本面不會改，堅定不移推進改革開放。

此外，由２０５人組成的新一屆中央委員會委員名單，李克強、栗戰書、汪洋和韓正不在名

單內，意味著四人將在二十大之後退出中共最高決策層。

滬深股市今早反應分化，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１４％，報３０３４﹒７５點，

深綜指平開，汽車芯片、國防軍工、半導體快速走高，房地產、白酒股走低。

上海證券交易所、深圳證券交易所宣布，擴大融資融券標的股票範圍，今日（２４日）起生

效。上交所將主板標的股票數量由現有的８００隻擴大到１０００隻，深交所將註冊制股票以外

的標的股票數量由現有的８００隻擴大到１２００隻，兩市總體擴容幅度達３７﹒５％，合計

６００隻股票。兩融股票範圍擴大有利於吸引增量資金，提升市場活力。（ｃａ）



