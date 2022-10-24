《經濟通通訊社２４日專訊》上證Ｂ股指數收跌３﹒４２％，報２８３﹒２２點。深證Ｂ股
指數收跌２﹒９５％，報１１０２﹒１６點。
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24/10/2022 15:05
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌３﹒４２％，深證Ｂ收跌２﹒９５％
《經濟通通訊社２４日專訊》上證Ｂ股指數收跌３﹒４２％，報２８３﹒２２點。深證Ｂ股
指數收跌２﹒９５％，報１１０２﹒１６點。
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