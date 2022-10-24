《經濟通通訊社２４日專訊》中國三季度經濟穩守，第三季ＧＤＰ同比增３﹒９％，優於預

期的增３﹒４％。前三季ＧＤＰ同比增長３％，比上半年加快０﹒５個百分點。９月工業加速回

暖，規模以上工業增加值同比增６﹒３％，優於預期的增４﹒５％，投資持穩，首９月全國固定

資產投資同比增長５﹒９％，略低預期的增６％，比１－８月份加快０﹒１個百分點。

不過，消費受疫情衝擊依然疲弱，９月社會消費品零售總額同比增長２﹒５％，遜預期的增

３﹒３％，比上月減慢２﹒９個百分點。海關同時公布的９月貿易數據，進出口喜憂參半，以美

元計價９月出口同比增５﹒７％，高於預期的增４﹒１％；進口僅增長０﹒３％，不及預期的增

１％。

二十大閉幕，中央經濟班子料重組，滬深股市低開低走，滬綜指低開０﹒１４％後愈跌愈多

，曾經一度低見３００２點，三千關力保不失，半日跌０﹒８９％，報３０１１﹒７４點，深成

指開市跌０﹒０９％，之後跌勢加劇，半日跌０﹒７３％；創業板指跌１﹒２３％。汽車芯片、

國防軍工、半導體快速走高，房地產、白酒股走低。

跌市下成交急增，兩市半日成交５３７７億元（人民幣．下同），較上日（２１日）同時段

成交大增２６﹒１％。外資繼續流出，資金循陸股通流出９２﹒６２億元。

外媒預計中證監主席易會滿晉升中央委員，可能成為人行行長人選，而曾經擔任人行副行長

、５３歲的殷勇亦可能是人行行長接替人選；６４歲的現任人行行長易綱沒有被任命為中共新一

屆中央委員會的正式委員或候補委員，意味他幾乎肯定不再連任。人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）

早盤小跌，最低見７﹒２５５２，刷新近十五年新低；現報７﹒２５３５，較上一交易日下午４

點半收盤價跌４１點。今日的中間價亦創近２９個月低點，且仍存明顯的逆周期過濾

人民銀行進行１００億元７天期逆回購，中標利率持平為２％，對沖今日２０億元逆回購到

期，淨投放８０億元。



＊貴州茅台跌破１６００元關口＊



國家統計局２４日公布一系列數據，地產開發及銷售仍疲軟，地產板塊跌幅擴大，海泰發展

（滬：６０００８２）瀉８﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）挫６﹒２％，匯通能源

（滬：６００６０５）跌５﹒１％，天房發展（滬：６００３２２）跌近４％，京能置業

（滬：６００７９１）跌３﹒８％。

９月工業加速回暖，投資持穩，但消費受疫情衝擊依然疲弱，增速明顯遜於預期。加上外資

早段經滬深股通流出逾３０億元人民幣，白酒股領跌大市，山西汾酒（滬：６００８０９）急跌

８﹒１％，瀘州老窖（深：０００５６８）大跌６﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）挫近

６％，報１５２７﹒０１元；跌破１６００元關口，創逾一年新低。古井貢酒

（深：０００５９６）跌５％，五糧液（深：０００８５８）跌４﹒６％，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌３﹒８％。



＊外圍局勢緊張，軍工板塊逆市大漲＊



內地昨日（２３日）新冠本土確診及無症狀感染增至９２４宗，較上日增１３﹒１％。旅遊

股、航空股全線大跌。旅遊股方面，雲南旅遊（深：００２０５９）跌２﹒９％，嶺南控股

（深：０００５２４）跌２﹒４％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌１﹒５％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌１﹒６％。

航空股全線大跌，南航（滬：６０００２９）插近６％，國航（滬：６０１１１１）跌

４﹒５％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌３﹒５％，東航（滬：６００１１５）急跌

２﹒８％。

南北韓周一（２４日）凌晨互指對方船隻越界，開槍開炮示警並驅逐。外圍局勢緊張，加上

長年駐守台海前線的原東部戰區司令員何衛東，升任中央軍委副主席，市場對台海緊張局勢的擔

憂加劇。軍工股逆市走強，振華科技（深：０００７３３）飆９﹒５％，中航西飛

（深：０００７６８）走高８﹒３％，中航沈飛（滬：６００７６０）、紫光國微

（深：００２０４９）升６﹒４％，航發動力（滬：６００８９３）升６﹒６％，中航光

（深：００２１７９）升４﹒２％。（ｃａ）

