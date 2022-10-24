《海納智見》９月２６日，發改委舉行重大基建主題發布會，會議指出過去十年中國新基建

已取得初步成效，目前一批新型基礎設施建設工程將加快啟動實施。隨著中國在新基建領域不斷

推進深入，那麼未來新基建增長空間在何處，本文將對此作出探討。



２０１８年１２月，中央經濟工作會首次提出新基建概念，其涉及諸多產業鏈，主要包括

５Ｇ基站、特高壓、高鐵及軌道交通、新能源汽車充電樁、工業互聯網、人工智能、大數據中心

七大領域。從當前進度來看，中國在前四大領域進展較大。高鐵及軌道交通方面，截至２１年，

中國高鐵營業里程達到４萬公里、城市軌道運營里程達０﹒７８萬公里，已經接近２５年里程目

標。５Ｇ基站方面，截至２２年８月，中國已累計建成並開通５Ｇ基站２１０﹒２萬個，每萬人

擁有基站數超１４個，穩步接近「十四五」規劃中每萬人基站數目標。特高壓方面，截至２１年

，中國已建成投運３２條特高壓線路，２２年在建和計劃開工共２０項特高壓工程，同樣穩步接

近「十四五」特高壓累計數量目標。充電樁方面，截至２２年９月，中國公用充電樁保有量達到

１６４萬個，充電基礎設施保有量為４４９萬個，車樁比達到２﹒６：１，已經接近上海、蘇州

等城市２５年車樁比目標。



當前新基建的發展目標或需更大的增長突破口，而發展數字經濟作為加快新基建的重點，其

在經濟中的重要性正不斷提升，根據中國移動預測，預計到２０２５年數字經濟佔ＧＤＰ比重將

超５０％，數字經濟規模或達６７萬億。隨著數字基礎設施的逐步落地和推進，涵蓋大數據、工

業互聯網以及人工智能應用的下游領域有望成為新基建未來重要的切入點。智慧城市有望成為新

老基建的橋樑，在城市管理的各環節中對大數據、雲計算、人工智能等高新技術進行集合應用，

通過各要素之間的實時資訊交互協同，大幅提升城市治理的效率，同時也將增加城市之間以及內

部的聯動。在智慧城市中，車路協同應用將使城市街道汽車數量下降６０％、交通事故減少

９０％，而用戶更好的出行體驗或在長期增加居民的出行需求，實現新基建與消費的真正聯動。



智慧城市是構建現代化基礎設施體系新方向，今年以來國家層面相繼出台相關的綱領性文件

，聚焦數字化場景的應用。２２年７月，發改委發布《「十四五」新型城鎮化實施方案》中提出

，推進智慧化改造，發展智慧出行、智慧街區等應用。７月，國家發改委發布《「十四五」全國

城市基礎設施建設規劃》中指出，要支持國家級車聯網先導區建設，逐步擴大示範區域，形成可

複製、可推廣的模式。從地方層面看，２１年以來已有多個省市推出智慧交通規劃，而近期相關

地方政策更是密集推出，目標規模多在千億級。２２年６月，深圳市發布的《深圳市培育發展智

能網聯汽車產業集群行動計劃（２０２２－２０２５年）》中明確到 ２０２５年實現智能網聯

汽車產業營業收入２０００億元的目標。９月５日上海市發布《加快智能網聯汽車創新發展實施

方案》，提出到２０２５年智能網聯汽車產業規模力爭達到５０００億元人民幣。９月２８日，

重慶印發《推進智能網聯新能源汽車基礎設施建設及服務行動計劃（２０２２－２０２５年）》

，計劃到２５年建設車路協同道路超過１０００公里。隨著各地智慧交通項目正在加速布局實施

，預計到２０３０年中國智慧交通市場規模或超１０萬億元人民幣。



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《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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