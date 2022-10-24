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AH股新聞

24/10/2022 11:36

《滬股通》上證１８０半日跌１﹒７８％，上證３８０無升跌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒７８％，報７７６８﹒１點，上證
３８０指數半日無升跌，報５６８９﹒６６點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５８７﹒６１億元，賣盤超買盤，
淨流出６７﹒６１億元。
　　國家統計局２４日公布一系列數據，地產開發及銷售仍疲軟，地產板塊跌幅擴大，海泰發展
（滬：６０００８２）瀉８﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）挫６﹒２％，匯通能源
（滬：６００６０５）跌５﹒１％，天房發展（滬：６００３２２）跌近４％，京能置業
（滬：６００７９１）跌３﹒８％。
　　內地昨日（２３日）新冠本土確診及無症狀感染增至９２４宗，較上日增１３﹒１％。本土
新增陽性病例中，持續居首的新疆為１３５宗。航空股全線大跌，南航（滬：６０００２９）插
近６％，國航（滬：６０１１１１）跌４﹒５％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌３﹒５％，
東航（滬：６００１１５）急跌２﹒８％。
　　上海證券交易所、深圳證券交易所宣布，為促進融資融券業務健康長遠發展，決定擴大融資
融券標的股票範圍。券商股拉升，中信建投（滬：６０１０６６）揚０﹒５％，招商證券
（滬：６００９９９）升０﹒１％，惟大部分券商股盤中倒跌，中信證券（滬：６０００３０）
轉跌０﹒９％，國泰君安（滬：６０１２１１）跌０﹒７％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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