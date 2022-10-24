《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數今日收跌２﹒９７％，報７６７３﹒７４點，

上證３８０指數收跌１﹒１６％，報５６２３﹒７６點。

保險股崩盤，中國人壽（滬：６０１６２８）急跌３﹒７％，中國平安

（滬：６０１３１８）挫４﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）跌３﹒３％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌５﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）插５﹒２％。

國家統計局２４日公布一系列數據，地產開發及銷售仍疲軟，地產板塊跌幅擴大，海泰發展

（滬：６０００８２）、匯通能源（滬：６００６０５）跌停，金地集團（滬：６００３８３）

挫６﹒８％，天房發展（滬：６００３２２）跌７﹒９％，京能置業（滬：６００７９１）跌

４﹒７％。

內地昨日（２３日）新冠本土確診及無症狀感染增至９２４宗，較上日增１３﹒１％。本土

新增陽性病例中，持續居首的新疆為１３５宗。航空股全線大跌，南航（滬：６０００２９）插

６﹒７％，國航（滬：６０１１１１）跌５﹒７％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌３﹒６％

，東航（滬：６００１１５）急跌３﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

