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AH股新聞

24/10/2022 15:13

《滬股通》上證１８０收跌２﹒９７％，上證３８０跌１﹒１６％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數今日收跌２﹒９７％，報７６７３﹒７４點，
上證３８０指數收跌１﹒１６％，報５６２３﹒７６點。
　　保險股崩盤，中國人壽（滬：６０１６２８）急跌３﹒７％，中國平安
（滬：６０１３１８）挫４﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）跌３﹒３％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌５﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）插５﹒２％。
　　國家統計局２４日公布一系列數據，地產開發及銷售仍疲軟，地產板塊跌幅擴大，海泰發展
（滬：６０００８２）、匯通能源（滬：６００６０５）跌停，金地集團（滬：６００３８３）
挫６﹒８％，天房發展（滬：６００３２２）跌７﹒９％，京能置業（滬：６００７９１）跌
４﹒７％。
　　內地昨日（２３日）新冠本土確診及無症狀感染增至９２４宗，較上日增１３﹒１％。本土
新增陽性病例中，持續居首的新疆為１３５宗。航空股全線大跌，南航（滬：６０００２９）插
６﹒７％，國航（滬：６０１１１１）跌５﹒７％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌３﹒６％
，東航（滬：６００１１５）急跌３﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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