《經濟通通訊社２４日專訊》深證成指半日跌０﹒７３％，報１０８３９﹒７８點，深證中

小創新指數半日升０﹒７６％，報２２９９﹒９７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４４﹒０６億元，賣盤超買盤，

淨流出２４﹒０６億元。

內地昨日（２３日）新冠本土確診及無症狀感染增至９２４宗，較上日增１３﹒１％。本土

新增陽性病例中，持續居首的新疆為１３５宗。旅遊股大跌，雲南旅遊（深：００２０５９）跌

２﹒９％，嶺南控股（深：０００５２４）跌２﹒４％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌

１﹒５％，宋城演藝（深：３００１４４）跌１﹒６％。

長年駐守台海前線的原東部戰區司令員何衛東，升任中央軍委副主席，市場對台海緊張局勢

的擔憂加劇。此外，南北韓周一（２４日）凌晨互指對方船隻越界，開槍開炮示警並驅逐。外圍

局勢緊張，軍工股逆市走強，振華科技（深：０００７３３）飆９﹒５％，中航西飛

（深：０００７６８）升８﹒３％。

外資早段經滬深股通流出近９３億元，白酒股領跌大市，瀘州老窖（深：０００５６８）跌

６﹒５％，古井貢酒（深：０００５９６）跌５％，五糧液（深：０００８５８）跌約４﹒６％

，洋河股份（深：００２３０４）跌４﹒８％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌３﹒８％，百潤

股份（深：００２５６８）跌０﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

