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AH股新聞

24/10/2022 15:13

《深股通》深成指收跌２﹒０５％，中小創新指跌０﹒８６％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》深證成指今日收跌２﹒０５％，報１０６９４﹒６１點，深證
中小創新指數收跌０﹒８６％，報２２６２﹒８８點。
　　外資經滬深股通流出逾１７９億元人民幣創新高，白酒股領跌大市，瀘州老窖
（深：０００５６８）跌７﹒３％，古井貢酒（深：０００５９６）跌近５％，五糧液
（深：０００８５８）跌５﹒８％，洋河股份（深：００２３０４）瀉５﹒４％，酒鬼酒
（深：０００７９９）瀉６﹒１％，百潤股份（深：００２５６８）跌２﹒２％。
　　內地昨日（２３日）新冠本土確診及無症狀感染增至９２４宗，較上日增１３﹒１％。本土
新增陽性病例中，持續居首的新疆為１３５宗。旅遊股大跌，雲南旅遊（深：００２０５９）跌
４﹒９％，嶺南控股（深：０００５２４）跌４﹒３％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌
３﹒５％，宋城演藝（深：３００１４４）跌２﹒５％。
　　長年駐守台海前線的原東部戰區司令員何衛東，升任中央軍委副主席，市場對台海緊張局勢
的擔憂加劇。此外，南北韓周一（２４日）凌晨互指對方船隻越界，開槍開炮示警並驅逐。外圍
局勢緊張，軍工股逆市走強，振華科技（深：０００７３３）飆７﹒３％，中航西飛
（深：０００７６８）升５﹒５％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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