《經濟通通訊社２４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５６８﹒５１億元，賣盤超買盤，淨流出４８﹒５１億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅淨賣出１７９﹒１２億元Ａ股，超過

２０２０年７月１４日的１７３﹒８４億元的最高淨流出記錄，創下互聯互通機制開通以來新高

，亦是外資連續第六日淨流出。（ｄｗ）

