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AH股新聞

24/10/2022 15:13

《深股通》深股通全日流出逾４８億元，外資連續六日淨流出

　　《經濟通通訊社２４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５６８﹒５１億元，賣盤超買盤，淨流出４８﹒５１億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅淨賣出１７９﹒１２億元Ａ股，超過
２０２０年７月１４日的１７３﹒８４億元的最高淨流出記錄，創下互聯互通機制開通以來新高
，亦是外資連續第六日淨流出。（ｄｗ）

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