《經濟通通訊社２４日專訊》上海證券交易所、深圳證券交易所宣布，為促進融資融券業務

健康長遠發展，決定擴大融資融券標的股票範圍，今日（２４日）起生效。

上交所表示，將主板標的股票數量，由８００隻擴大到１０００隻，擴大後主板標的股票流

通市值，佔滬市主板Ａ股流通市值９５％。

深交所表示，將深市註冊制股票以外的標的股票數量，由現有８００隻擴大到１２００隻，

令圳市標的股票流通市值，佔深市全部Ａ股股票流通市值比例接近９０％，實現對創業板指數成

份股、滬深３００指數中深市成份股的全覆蓋。今次新增的４００隻股票中，流通市值在１００

億元人民幣以下佔逾７０％，進一步拓寬中小市值股票覆蓋面。

Ａ場券商股今早拉升，中信建投（滬：６０１０６６）揚１﹒８％，東方財富

（深：３０００５９）升１﹒７％，國信證券（深：００２７３６）升１﹒５％，中信證券

（滬：６０００３０）、國泰君安（滬：６０１２１１）、中金公司（滬：６０１９９５）、招

商證券（滬：６００９９９）、華泰證券（滬：６０１６８８）、申萬宏源

（深：０００１６６）、廣發證券（深：０００７７６）、海通證券（滬：６００８３７）等升

超１％。（ｊｔ）

