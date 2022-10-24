《經濟通通訊社２４日專訊》長年駐守台海前線的原東部戰區司令員何衛東，升任中央軍委

副主席，市場對台海緊張局勢的擔憂加劇。此外，南北韓周一（２４日）凌晨互指對方船隻越界

，開槍開炮示警並驅逐。據南韓聯合參謀本部表示，一艘北韓商船於當天淩晨３時４２分，越過

半島西部海域白翎島北西方向，約２７公里處的北方界線（ＮＬＬ）。

外圍局勢緊張，滬深軍工股今早逆市走強，振華科技（深：０００７３３）飆６﹒３％，中

航沈飛（滬：６００７６０）走高５﹒４％，中航西飛（深：０００７６８）升５％，航發動力

（滬：６００８９３）升３﹒８％，中航光電（深：００２１７９）升逾３％，紫光國微

（深：００２０４９）升２﹒６％，北方華創（深：００２３７１）、鵬鼎控股

（深：００２９３８）、西部超導（滬：６８８１２２）等升約１％，中國重工

（滬：６０１９８９）跟升。

中共二十屆中央軍事委員會名單產生，除習近平續任主席、張又俠留任副主席外，最受關注

的是另一副主席，由原東部戰區司令員何衛東出任。６５歲的何衛東，歷任偵察分隊戰士及偵察

處處長，２０１９年出任東部戰區司令員，並晉升上將軍銜；東部戰區是負責台海的主攻部隊。

另外，何衛東上月被曝光調入軍委聯合作戰指揮中心（聯指中心）任職。由習近平擔任總指揮的

聯指中心是軍委的戰略指揮中樞，統一指揮所有軍兵種，調動全軍作戰。有分析認為，解放軍攻

台已被列為重中之重。（ｊｔ）

