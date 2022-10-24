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AH股新聞

24/10/2022 11:24

《Ａ股焦點》疫情未完廣州海珠停課停堂食，滬深旅遊、航空股大跌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地昨日（２３日）新冠本土確診及無症狀感染增至９２４宗
，較上日增１３﹒１％。本土新增陽性病例中，持續居首的新疆為１３５宗。廣東昨日新增本土
確診病例２３宗；新增本土無症狀感染者７０宗。其中廣州合計新增陽性６９宗，較上日的５７
宗增逾兩成。廣州市海珠區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室在２４日４時許發布通告稱
，從１０月２４日５時至１０月２６日２４時，全區中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教
學；餐飲服務單位（含飲品店、小吃店、早餐店等）暫停堂食。
　　旅遊股、航空股全線大跌。旅遊股方面，中青旅（滬：６００１３８）挫４﹒５％，中國中
免（滬：６０１８８８）跌４﹒４％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌逾３％，嶺南控股
（深：０００５２４）跌２﹒７％黃山旅遊（滬：６０００５４）跌２﹒４％，眾信旅遊
（深：００２７０７）跌１﹒９％，宋城演藝（深：３００１４４）跌１﹒６％，華僑城Ａ
（深：００００６９）跌１﹒５％。
　　航空股方面，南方航空（滬：６０００２９）插５﹒４％，中國國航（滬：６０１１１１）
跌４﹒６％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌３﹒２％，中國東航（滬：６００１１５）急跌
２﹒８％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌１﹒６％。（ｊｔ）

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