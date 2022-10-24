《經濟通通訊社２４日專訊》內地三季度經濟穩守，同比增長３﹒９％優於市場預期，但依

然是九個季度次低水平，最低是上季的０﹒４％。９月工業加速回暖，投資持穩，但消費受疫情

衝擊依然疲弱，增速明顯遜於預期。海關同時公布的９月貿易數據，進出口喜憂參半，以美元計

價９月出口同比增５﹒７％，高於預期的增４﹒１％；進口僅增長０﹒３％，不及預期的增１％

。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，整體數據還可以，最差的肯定是消費。餐飲收入再度

為負，因為餐飲是消費里面費比重非常大的一項，它為負數就代表整體消費不振，估計可能跟９

月份疫情相關。此外，結構分化也很明顯，跟房地產相關的消費還是不行，家具、家電、裝修裝

潢都還是比較低迷，但汽車消費又還比較強勁。消費是受疫情和房地產的拖累，但房地產本身已

經是下行趨勢，改變不了，但疫情１０月份以後會好一些。

但總體來說，宏觀經濟還是處於一個修復的過程，只是說階段性的修復的速度有快有慢，然

後有時候可能會受到疫情影響拖累，消費有時候會修復得慢一點，但整體來說趨勢還是向好的。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，經濟好轉從需求端看主要在於投資和外貿表現延續了前期

較好態勢。展望未來，外貿雖然有走軟跡象，但消費恢復應該抵消外貿走軟還有餘，且投資仍在

政策發力效應呈現期內，經濟仍將呈現回升態勢。（ｗｌ）

