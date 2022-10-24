《經濟通通訊社２４日專訊》中共二十大閉幕後的首個交易日，國家統計局、海關總署齊齊

公布原本應於上周公布的第三季ＧＤＰ等經濟數據，及９月貿易數據。人民幣兌美元即期

（ＣＮＹ）早盤小跌，最低見７﹒２５５２，刷新近十五年新低；現報７﹒２５３５，較上一交

易日下午４點半收盤價跌４１點。今日的中間價亦創近２９個月低點，且仍存明顯的逆周期過濾

。離岸（ＣＮＨ）早盤受日圓干預擾動寬幅震盪，當前仍在紀錄低點附近徘徊，最低見

７﹒２７９０。

中國第三季ＧＤＰ同比增３﹒９％，優於預期的增３﹒４％，前三季ＧＤＰ同比增長３％，

比上半年加快０﹒５個百分點。９月工業加速回暖，規模以上工業增加值同比增６﹒３％，優於

預期的增４﹒５％，投資持穩，首９月全國固定資產投資同比增長５﹒９％，略低預期的增６％

。不過，消費受疫情衝擊依然疲弱，９月社會消費品零售總額同比增長２﹒５％，遜預期的增

３﹒３％，比上月減慢２﹒９個百分點。海關同時公布的９月貿易數據，進出口喜憂參半，以美

元計價９月出口同比增５﹒７％，高於預期的增４﹒１％；進口僅增長０﹒３％，不及預期的增

１％。

交易員表示，中共二十大落幕，市場重新關注經濟基本面表現，稍早公布的第三季經濟數據

好於預期，但消費復甦仍偏慢，股市承壓，人民幣也表現不佳，短期或仍有可能測試波動區間下

限。

中金外匯團隊認為，美指近期有所回調，在美聯儲退坡預期下，不能排除人民幣匯率跟隨美

元的回落走出一波回升行情的可能性。考慮到內外環境的不確定性仍然較多，人民幣匯率將會在

一個較寬的區間內雙向波動，預計本周人民幣匯率區間或為７﹒１５－７﹒３０。（ｗｌ）

