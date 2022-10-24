《經濟通通訊社２４日專訊》中國三季度經濟穩守，第三季ＧＤＰ同比增３﹒９％，優於預

期的增３﹒４％。前三季ＧＤＰ同比增長３％，比上半年加快０﹒５個百分點。貿易數據則好壞

參半，以美元計價９月出口同比增５﹒７％，高於預期的增４﹒１％；進口僅增長０﹒３％，不

及預期的增１％。渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，三季度工業特別強，第三產業雖

然受到防疫衝擊比較弱，但同比還是增長３﹒２％，對整體ＧＤＰ起到一定支撐作用。

不過，無論跟去年同期還是跟今年二季度比，都是很低基數上的恢復。展望四季度，經濟預

計同比增長４％以上，全年增速料３﹒３％左右。渣打調研顯示，經濟動能還是不足，１０月比

９月弱，所以還不能過分的樂觀。



＊出口還將進一步減速，順差對人幣有支撐＊



丁爽又指，出口跟預期相差不大，外需減弱反映在中國出口上，並沒有像南韓那麼明顯，可

能跟中國產品種類比較廣泛有關，這也從工業數據中得到了體現。不過從趨勢看，出口還是會進

一步減速。貿易順差還是比較大，基本面來看，對人民幣仍有支撐作用，匯率近期對美元貶值一

方面是由於美元超強，同時資本市場的波動也反映對中國經濟的信心不足。（ｗｌ）

