《經濟通通訊社２４日專訊》中國三季度經濟穩守，第三季ＧＤＰ同比增３﹒９％，優於預

期的增３﹒４％。前三季ＧＤＰ同比增長３％，比上半年加快０﹒５個百分點。９月主要經濟數

據個別發展，零售及投資數據都差過預期，但工業增加值好過預期。貿易數據亦好壞參半，以美

元計價９月出口同比增５﹒７％，高於預期的增４﹒１％；進口僅增長０﹒３％，不及預期的增

１％。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，上月經濟主要靠工業生產支撐，復甦不平均，

特別是消費仍然疲弱，需要關注防疫政策未來會否轉變。同時，內地樓價預期已經發生改變，不

認為銷售馬上可以反彈，相信房地產開發投資趨勢性下跌短期難以逆轉，樓市下行所帶來的負財

富效應，可能進一步影響投資和消費，相信今季經濟不會有太大改變。



＊料中國全年ＧＤＰ增超３％，年內仍有機會降準＊



楊宇霆預期，如果今季可以延續上季增速，全年經濟增速有望高過３％。他又預期，人行今

年餘下時間仍有機會降準，以及再下調５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）１５點子，刺激

房地產需求。不過，１年期ＬＰＲ較大機會維持不變。

另外，受多地疫情散發影響，上月城鎮調查失業率按月升０﹒２個百分點至５﹒５％。不過

，１６至２４歲青年人失業率自７月高位下跌２個百分點，至９月的１７﹒９％。楊宇霆認為，

青年人失業問題需時調整，又認為防疫政策必需調整至令社會復常，失業率才有望降至５％以下

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