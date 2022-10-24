《經濟通通訊社記者楊英傑２４日報道》中國共產黨二十大閉幕會於１０月２２日早上選出

新一屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員，並正式通過黨章修正案、十九屆中紀委工作報告

，以及中共總書記習近平的二十大報告。官方公布由２０５人組成的新一屆中央委員會委員名單

，７名中央政治局常委中只有習近平、王滬寧和趙樂際在名單內，至於李克強、栗戰書、汪洋和

韓正則不在名單內，意味著四人將在二十大之後退出中共最高決策層。

２５名現任政治局委員之中，除習近平、王滬寧、趙樂際外，李希、李強、丁薛祥、黃坤明

，張又俠、胡春華、李鴻忠、陳敏爾、蔡奇等９人連任新一屆中央委員，至於１３名未能連任的

中央委員的政治局委員，除李克強、汪洋、栗戰書、韓正外，還有王晨、陳全國、孫春蘭、陳希

、許其亮、劉鶴、楊曉渡、楊潔篪以及郭聲琨。

二十大閉幕之後，中共第二十屆中央委員會將於１０月２３日上午召開第一次全體會議（二

十屆一中全會），新選出的中央政治局常委將於當日中午１２時許亮相，與採訪中共二十大的中

外記者見面。



＊中國共產黨第二十屆中央委員會委員名單（按姓氏簡體筆畫為序排列）＊



丁學東、丁薛祥、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬曉偉、王寧、王凱（河南）、王凱（解放軍

）、王勇、王浩、王強、王鵬、王毅、王小洪、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王

正譜、王東明、王偉中、王志軍、王秀斌、王滬寧、王君正、王忠林、王受文、王春寧、王莉霞

（女，蒙古族）、王曉暉、王祥喜、王清憲、王蒙徽、巨乾生、毛偉明、尹力、尹弘、巴特爾（

蒙古族）、艾爾肯．吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、葉建春、馮飛、曲青山、任振鶴（土家族

）、莊榮文、劉寧、劉偉、劉小明、劉發慶、劉青松、劉國中、劉金國、劉建超、劉俊臣、劉振

立、劉海星、齊玉、許勤、許昆林、許學強、孫金龍、孫紹騁、陰和俊、嚴金海（藏族）、李屹

、李偉、李希、李強、李干傑、李小新（女）、李鳳彪、李書磊、李玉超、李樂成、李邑飛、李

尚福、李國英、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鴻忠、楊誠、楊志亮、楊學軍、肖捷、肖培、吳漢

聖、吳亞男、吳政隆、吳曉軍、何衛東、何立峰、何宏軍、鄒加怡（女）、應勇、汪海江、沈春

耀、沈曉明、沈躍躍（女）、懷進鵬、張工、張軍（最高檢）、張林、張又俠、張升民、張玉卓

、張慶偉、張紅兵、張宏森、張雨浦（回族）、張國清、陸昊、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳

一新、陳小江、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、努爾蘭．阿不都滿金（哈薩克族）、苗華、林武、林

向陽、易會滿、易煉紅、羅文、金壯龍、金湘軍、周強、周乃翔、周祖翼、鄭柵潔、鄭新聰、孟

凡利、孟祥鋒、趙龍、趙剛、趙一德、趙樂際、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡玉亭、胡昌升、胡和

平、胡春華、胡衡華、鍾紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、賀榮（女）、賀軍科

、秦剛、秦樹桐、袁華智、袁家軍、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐麟、徐西盛、徐忠波、徐起

零、徐德清、殷勇、高翔、高志丹、郭普校、唐仁健、唐登傑、黃銘、黃強、黃守宏、黃坤明、

黃建發、黃曉薇（女）、龔正、常丁求、庹震、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女，白族）、

董軍、韓俊、韓文秀、景俊海、程麗華（女）、傅華、童建明、謝春濤、藍天立（壯族）、藍佛

安、樓陽生、雷凡培、慎海雄、蔡奇、蔡劍江、裴金佳、潘岳。

