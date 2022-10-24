《經濟通通訊社２４日專訊》中共二十屆中央委員會名單２２日發布，中共十九屆中央委員

、今年６８歲的香港中聯辦主任駱惠寧沒有出現在名單中，原本分管港澳工作的中共政治局常委

、７２歲的韓正也沒出現在名單，預示他將退休；７０歲的港澳辦主任夏寶龍同樣沒有進入中央

委員名單，中共港澳系統或將有主要人事更替。

夏寶龍是中共第十五、十六、十七屆中央候補委員，第十八屆中央委員。在２０１７年中共

召開十九大，夏寶龍並未進入新一屆中央委員會，並在２０１８年出任全國政協副主席，夏寶龍

在２０２０年２月臨危受命，兼任國務院港澳事務辦公室主任。



＊楊潔篪未進入中委，王毅或將接替其職務＊



７２歲的中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪不在二十屆中央委員名單之上。另一方面

，中國國務委員、外交部長王毅雖然已經６９歲，但進入新一屆中央委員會，顯示王毅將接替楊

潔篪擔任政治局委員、中央外事辦主任。中國駐美大使秦剛、中央聯絡部部長劉建超也都進入中

央委員名單。



＊李希進入中紀委名單＊



《新華社》公布第二十屆中央紀律檢查委員會名單，共１３３人。現任政治局委員、廣東省

委書記李希名列其中。（ｅｗ）

