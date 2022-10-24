《經濟通通訊社２４日專訊》中國共產黨第二十屆中央委員會２３日上午召開第一次全體會

議，選出中央政治局委員、政治局常委和總書記。

「一中全會」後，維持７名的新一屆政治局常委在北京人民大會堂金色大廳與中外記者見面

。

新一屆中共中央政治局常委，繼續由習近平擔任總書記，其他常委包括留任的王滬寧、趙樂

際，新加入的有李強、蔡奇、丁薛祥、李希。



＊習近平任軍委主席＊



根據「一中全會」公布，中央政治局委員名單如下（按姓氏筆畫為序排列）：丁薛祥、習近

平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、李強、李干傑、李書磊、李鴻忠、

何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇

。

新一屆中央政治局委員從２５人減至２４人，名單中沒有女性，為２５年來首次。



中央書記處書記：蔡奇、石泰峰、李干傑、李書磊、陳文清、劉金國、王小洪。



中央軍事委員會主席：習近平；副主席：張又俠、何衛東；委員：李尚福、劉振立、苗華、

張升民。



＊李希出任中紀委書記＊



中央紀律檢查委員會書記：李希；副書記：劉金國、張升民、肖培、喻紅秋（女）、傅奎、

孫新陽、劉學新、張福海；

常務委員會委員（按姓氏筆畫為序排列）：王曉萍（女）、王愛文、王鴻津、劉金國、劉學

新、許羅德、孫新陽、李希、李欣然（滿族）、肖培、張升民、張福海、陳國強、趙世勇、侯凱

、誾柏（納西族）、喻紅秋（女）、傅奎、穆紅玉（女）。（ｃａ）

