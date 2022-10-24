《經濟通通訊社２４日專訊》中共二十屆中央委員會召開首次全體會議，選出７名中央政治

局常委。習近平連任中共中央總書記，正式開展第三個任期。

根據「一中全會」公布，有２０３名中央委員和１６８名候補中央委員出席，全會選舉了中

央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；根據中央政治局常務委員會的

提名，通過了中央書記處成員，決定了中央軍事委員會組成人員；批准了二十屆中央紀律檢查委

員會第一次全體會議選舉產生的書記、副書記和常務委員會委員人選。



＊李希領導中紀委，出任書記一職＊



中央政治局委員名單如下（按姓氏筆畫為序排列）：丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬

寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、李強、李干傑、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠

、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇。

新一屆中央政治局委員從２５人減至２４人，名單中沒有女性，為２５年來首次。

中央書記處書記：蔡奇、石泰峰、李干傑、李書磊、陳文清、劉金國、王小洪。

中央軍事委員會主席：習近平；副主席：張又俠、何衛東；委員：李尚福、劉振立、苗華、

張升民。

中央紀律檢查委員會書記：李希；副書記：劉金國、張升民、肖培、喻紅秋（女）、傅奎、

孫新陽、劉學新、張福海；常務委員會委員（按姓氏筆畫為序排列）：王曉萍（女）、王愛文、

王鴻津、劉金國、劉學新、許羅德、孫新陽、李希、李欣然（滿族）、肖培、張升民、張福海、

陳國強、趙世勇、侯凱、誾柏（納西族）、喻紅秋（女）、傅奎、穆紅玉（女）。（ｃａ）

